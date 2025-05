Squadra pro-anziani parte “Argento vivo”

Visite mediche, disbrigo pratiche, commissioni, informazioni: anziani in aiuto degli anziani, decolla il progetto “Argento vivo”. La presentazione si terrà martedì sera all’auditorium di via Oberdan: fra i promotori Comune, Casa di comunità di Gorgonzola, Istituto geriatrico Vergani e Bassi, gruppi di cammino, Centro ricreativo anziani Gorgonzola, Kcs Caregiver, Società Operaia Mutuo Soccorso, università del Tempo Libero, Caf Acli, pensionati Cgil. "Una persona anziana - così l’invito e l’appello - può sentirsi così insicura da non riuscire a vivere serenamente nella propria casa. Specie quando figli e parenti sono lontani, bollette e documenti non si capiscono, la digitalizzazione è un muro, amici e conoscenti sono difficili da raggiungere".

La campagna adesioni ad Argento vivo è aperta. Rivolta ad over 65, ma non solo. "Passioni e tempo sono una risorsa preziosa, e ciascuno, con i suoi, può entrare nella squadra". Uno sportello informativo è già disponibile al centro per la longevità di via Italia. M.A.