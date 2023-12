Cpr di via Corelli, inchiesta per frode: indagati due amministratori della società che ha in appalto il centro

Milano, 1 dicembre 2023 – Fiamme gialle a sorpresa nel Cpr, Centro di permanenza per rimpatri, di via Corelli a Milano.

La Guardia di Finanza di Milano sta effettuando, su delega della Procura, perquisizioni e acquisizioni al Cpr di via Corelli nell'ambito di una indagine per frodi delle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, che sarebbero, è l'ipotesi investigativa, realizzate dalla società che si è aggiudicata l'appalto per la gestione del centro. Un appalto da 4,4 milioni di euro per un anno di gestione dei 72 posti del centro. Al momento vi sarebbero due indagati, entrambi amministratori della società che ha vinto l’appalto

Le condizioni degli “ospiti”

Le verifiche riguardano anche le condizioni in cui vivono gli stranieri in attesa di rimpatrio. Si tratta di irregolari, senza documento di soggiorno o raggiunti da un provvedimento di espulsione, su disposizione del Questore possono essere trattenuti in via amministrativa. Possono essere trattenuti nel entro di permanenza al massimo per sei mesi, tempo nel quale deve essere eseguita l’espulsione.

Le ipotesi investigative

Le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti - come rende noto la Procura della Repubblica di Milano in una nota - riguardano episodi di frodi nelle pubbliche forniture e la turbata libertà degli incanti, realizzate dalla società aggiudicataria dell'appalto per la gestione del suddetto centro, per le quali si sta procedendo alla notifica delle informazioni di garanzia, oltre che per le responsabilità personali in ordine ai citati reati, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dal management della società a vantaggio di quest'ultima.

Gli indagati

Risultano indagati gli amministratori di diritto e di fatto della Martinina la società che ha in appalto della gestione, Consilia Caruso e Alessandro Forlenza.

E' quanto si apprende da fonti inquirenti. A loro, oltre che alla società per la legge 231/01, sono contestate le ipotesi di reato di turbativa d'asta e frodi nelle pubbliche forniture.

Le reazioni

"Le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Via Corelli a Milano, da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, – secondo la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi – confermano le nostre preoccupazioni sulla gestione e il funzionamento del Centro, tra cui sulle procedure di erogazione dei servizi e il trattamento dei migranti. Alcuni giorni fa, su segnalazione dell'associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) ho presentato una interrogazione al Ministro Piantedosi nella quale chiedevo quali iniziative intendesse intraprendere per attuare procedure di verifica sulla gestione del Centro di Milano. Da quanto emerso dall'analisi dell'Asgi sul contratto di appalto viene fuori un quadro molto preoccupante con carenze non solo dal punto di vista amministrativo ma, soprattutto, sul rispetto delle persone trattenute e dei diritti fondamentali delle persone. Da tempo diciamo che i Centri per il Rimpatrio sono vere e proprie galere e andrebbero aboliti. I CPR sono un completo fallimento e sono pure costosi ma il governo Meloni, non solo continua a spendere milioni di euro l'anno per mantenerli, ma pensa di costruirne di nuovi, più simili a carceri e più inumani di quelli attivi, esportandoli fino in Albania".