Milano, 19 novembre 2020 - L'epidemia di Coronavirus continua a correre, seppur a ritmo meno sostenuto rispetto a fine ottobre, quando l'Rt aveva raggiunto la soglia d'allarme di 2,35: adesso si attesta a 1,06. I nuovi casi, però, sono ancora tanti, ieri altri 675 a Milano e 2.565 in provincia, mentre in tutta la Lombardia sono stati 7.633 su 38.100 tamponi ( il 20 per cento). E' sempre la macroarea costituita dal capoluogo lombardo, Monza e Brianza, Varese e Como ad essere il centro della seconda ondata di Covid-19 nella regione del Nord. Gli occhi sono puntati sui dati del bollettino odierno che Regione Lombardia farà uscire entro le 18.

Ieri, mercoledì 18 novembre, su 34.283 casi accertati in Italia, 7.633 sono relativi alla Lombardia (di cui 363 ‘debolmente positivi’ e 93 a seguito di test sierologico). Un numero in calo rispetto a martedì quando i nuovi positivi erano 8.448. In flessione il rapporto casi-tamponi: oggi al 20%, contro il 22% di ieri. I tamponi processati sono stati 38.100, solo 183 in meno di martedì. Sempre drammatico il numero dei decessi, seppure in diminuzione rispetto al giorno precedente: le vittime sono state 182 (19.850 da inizio pandemia), contro i 202 morti del giorno precedente. Si è però registrato un nuovo forte incremento di guariti/dimessi: sono stati 11.935 in un giorno (totale complessivo 169.056, di cui 7.030 dimessi e 162.026 guariti). Sono cresciutiaancora, ma in maniera più contenuta, i numeri relativi ai ricoveri: +9 nelle terapie intensive, +172 negli altri reparti. Riguardo le province, prima per contagi è sempre Milano. Al secondo posto la provincia di Varese che ha fatto registrare 1.683 casi. Al terzo posto Como con +795, seguita da Monza e Brianza con 677 casi giornalieri. Sempre atre cifre ma più contenuti gli incrementi nelle altre aree della regione: +395 a Pavia, +351 a Brescia, +257 a Bergamo, +239 a Mantova. In provincia di Cremona aumento di 188, a Lecco di 134, a Lodi di 132. Chiude Sondrio, unica provincia con un incremenro a due cifre, con +37. Qui saranno pubblicati i dati e la tabella odierni del bollettino di Regione Lombardia appena saranno disponibili.

Sempre ieri i nuovi contagiati in Italia sono stati 34.283 a fronte di un aumento dei tamponi a 234.864. Nuovo record per quanto riguarda i decessi: i morti sono stati 753. In calo il tasso di positività: oggi al 14,59% in ulteriore discesa dopo il 15,44% di ieri. La regione con più casi è sempre la Lombardia, anche se in calo (+7.633), seguita da Campania (+3.657), Piemonte (+3.281), Veneto (+2.972) e Lazio (+2.866). Le uniche regioni con crescita a due cifre sono Valle d'Aosta (+87) e Molise (+99). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.272.352. Boom di guariti nelle 24 ore, al nuovo record di sempre: sono 24.169 (ieri 15.434), per un totale di 481.967. Per questo il numero degli attualmente positivi è salito meno di martedì: +9.358 contro il +16.026 di 24 ore prima. I malati attivi in tutto sono 743.168. Di questi, 705.994 sono in isolamento domiciliare. Qui saranno pubblicati i dati odierni del bollettino dell'Istituto Superiore della Sanità appena saranno disponibili.

In questo saliscendi di contagi arriva una buona notizia: una molecola sintetica che promette di "fermare la replicazione" del coronavirus Sars-CoV-2 è stata individuata da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano, autori di uno studio pubblicato su 'New Journal of Chemistry'. Il composto, a base di selenio, si chiama ebselen. "Abbiamo individuato che l'atomo di selenio di ebselen interagisce fortemente con alcuni gruppi tipicamente presenti nelle proteine attraverso il legame calcogeno, un'interazione che da anni è oggetto di studio nei nostri laboratori, inibendo la replicazione del virus. Questo rappresenta un importante passo avanti nella lotta a Covid-19", afferma Giuseppe Resnati del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria chimica 'Giulio Natta' del Politecnico di Milano.

Per quanto riguarda la ricerca, è stata scoperta anche una 'spia' nel sangue che svela la gravità del Covid. Uno studio basato su due casistiche indipendenti, portate avanti da una task force dell’Humanitas guidata dal professor Alberto Mantovani, e dal gruppo di medici e ricercatori dell’Asst Papa Giovanni XXIII, coordinato dal professor Alessandro Rambaldi, ha identificato la molecola Ptx3. Il lavoro “Macrophage expression and prognostic significance of the long pentraxin Ptx3 in Covid-19”, appena pubblicato su Nature Immunology, ha coinvolto 96 pazienti in Humanitas e 54 al Papa Giovanni XXIII. I ricercatori hanno indagato i meccanismi dell’immunità innata a livello del sangue e del polmone. "L’analisi ha portato alla luce il ruolo di un gene scoperto dal mio gruppo anni fa, la Ptx3: una molecola coinvolta nell’immunità e nell’infiammazione – spiega il Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas -. Nei pazienti malati di Covid, questa molecola è presente a livelli alti nel sangue, nei polmoni, nelle cellule della prima linea di difesa e nelle cellule che rivestono la superficie interna dei vasi sanguigni. Informazioni importanti dal momento che i malati di Covid presentano una fortissima infiammazione, che porta a trombosi del microcircolo polmonare a livello delle cellule endoteliali".

