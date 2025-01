Corvetto, cento kg di carne (in pessime condizioni) in buste di cellophane nell’auto: multa da 3mila euro a venditore abusivo Sanzionato per la stessa cifra e nella stessa area anche un uomo che smerciava abusivamente flaconi di lubrificante per motori. Sequestrati oltre 70 litri d'olio e diversi trapani