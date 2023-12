Corteo pro Palestina, centinaia in piazza a Milano: “Basta morti innocenti. Cessate il fuoco immediato”

Milano, 16 dicembre 2023 - Circa 300 persone sono scese in piazza, oggi pomeriggio a Milano, per l'undicesimo corteo pro Palestina, organizzato da tutte le associazioni e comunità dei palestinesi. La manifestazione è partita intorno alle 16 da piazzale Loreto al grido di “Palestina libera, Israele criminale; Palestina immortale, Gaza vincerà”.

Il corteo sfilerà per le vie della città fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Lambrate. Molte le donne e i bambini presenti per ribadire la richiesta di libertà per il popolo palestinese e l'immediato cessate il fuoco a Gaza. ''Cari fratelli e sorelle – ha detto uno degli organizzatori dal palco allestito sul camion che guida il corteo – per l'11esima volta, per l'11esimo sabato consecutivo siamo qui a manifestare la nostra solidarietà al popolo palestinese''. Oggi ''qui confermiamo il nostro invito ai governi occidentali, e non solo, e ribadire la nostra richiesta di un cessate il fuoco immediato. Oggi più che mai, con il superamento di oltre 80mila morti e feriti''.

“Sembra che la comunità internazionale aspetti l'arrivo a quota 100mila – ha aggiunto uno degli organizzatori nel suo intervento –. E questo significa che il sangue dei bambini palestinesi non conta; è il doppio standard dell'Occidente che da un lato insiste a chiedere il rispetto dei diritti umani, ma quando si tratta di altri colori, altre razze, altre persone, dei bambini palestinesi, c'è indifferenza assoluta''. Le ''istituzioni mondiali, così come la stampa, sono complici dello sterminio del popolo palestinese, complici del massacro. Noi siamo contro la guerra. Noi siamo per una pace giusta e il rispetto dei diritti umani. Noi non siamo antisemiti. E a loro diciamo: 'Vergogna'''.