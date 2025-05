A Milano nuovo corteo pro Palestina

Milano, 24 maggio 2025 – Oggi, sabato 24 maggio, a Milano nuova mobilitazione pro Palestina. In città oggi, sabato 24 maggio, si sono dati appuntamento circa quattrocento persone. I manifestanti hanno nuovamente attraversato le strade della città di Milano per la mobilitazione a favore della Palestina, diventata ormai un appuntamento fisso a Milano. Il corteo si è avviato intorno alle 17 dal quartiere di Affori in direzione di piazzale Maciachini.

La protesta si è aperta con una telefonata di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia. ''L'esercito di occupazione prende deliberatamente di mira il personale medico e le loro famiglie così da costringerli a lasciare il proprio incarico umanitario'' ha detto Hannoun durante il suo discorso. Il presidente dell'Associazione ha poi rivolto un appello a medici, giornalisti e accademici per boicottare Israele e costringerlo ''ad accettare di contrattare con i palestinesi''.