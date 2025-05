Anche la Statale di Milano espone il lenzuolo bianco per Gaza: “Non possiamo restare indifferenti”

Milano – Anche l’Università Statale di Milano scende in campo per Gaza. L’ateneo ha deciso di aderire alla campagna nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza” (in riferimento al numero delle vittime), esponendo sulla facciata della sede principale un lenzuolo bianco come simbolo di protesta contro l’escalation del conflitto in Palestina.

“Come grande ateneo pubblico, luogo di libera cultura e scienza, sentiamo di non poter più restare indifferenti di fronte all’escalation della tragedia immane che si sta consumando in Palestina”, recita la nota ufficiale dell’università. Il gesto vuole essere un appello per il cessate il fuoco immediato e per una pace duratura tra tutti i popoli coinvolti nel conflitto.

L’iniziativa, promossa da studiosi e personalità della società civile, punta ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del ministero della Salute palestinese, almeno 29 bambini e anziani sono morti per “decessi legati alla fame” negli ultimi giorni.

La situazione si è aggravata dopo la decisione del governo israeliano di bloccare l’ingresso di tutti gli aiuti umanitari nel territorio palestinese. Da 80 giorni non entrano generi alimentari, medicinali e beni di prima necessità nella Striscia, aggravando una crisi già drammatica.

Anche il Comune di Milano ha deciso di aderire alla mobilitazione. Domani Palazzo Marino esporrà per l’intera giornata un lenzuolo bianco sulla propria facciata, “con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso”.

L’iniziativa milanese si inserisce in un movimento più ampio che coinvolge università, istituzioni e cittadini in tutta Italia. L’obiettivo è raccogliere 50.000 lenzuoli bianchi per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare pressione per la fine dei bombardamenti e la riapertura dei corridoi umanitari verso Gaza.