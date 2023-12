Milano, corteo per la Palestina: percorso, strade chiuse e mezzi Atm deviati

Milano, 2 dicembre 2023 – Nuova manifestazione, a Milano, per la Palestina. Gli organizzatori e i partecipanti scendono ancora una volta in piazza per “il diritto ad una pace giusta, senza più apartheid e senza più l’occupazione militare sionista”. Viene chiesto lo “stop ai bombardamenti e alla pulizia etnica”. L’appuntamento, indetto da tutte le comunità palestinesi, è alle 15 in Piazza Cimitero Monumentale. Poi, partirà un corteo per le strade della città.

Le strade chiuse

Ritrovo in piazzale Cimitero Monumentale. Il percorso: via Luigi Nono, via Cenisio, via Poliziano, corso Sempione, via Domodossola. Arrivo al giardino Allende di via Corleone.

Mezzi di trasporto deviati

Diverse linee dei mezzi di trasporto di superficie Atm potrebbero essere rallentate, deviate o terminare la corsa prima del capolinea. Sull’app tutti gli aggiornamenti in tempo reale.