Corteo di 150 persone in marcia dalle Colonne: "Un mondo senza galere"

"Contro il 41-bis. Per un mondo senza galere. Libertà per tutti e tutte". Questo striscione ha aperto il corteo dei manifestanti ieri sera, che dalle Colonne di San Lorenzo verso via Gola hanno protestato contro le sentenze di condanna emesse al mattino dal tribunale di Milano nei confronti di 10 anarchici. Circa 150 persone si sono radunate alle 18.30 in piazza XXIV Maggio per poi spostarsi verso la basilica. Alle 20, in marcia. Con attorno le forze di polizia a monitorare la folla.

Ed è stato il secondo presidio organizzato in giornata in solidarietà con gli imputati, accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e travisamento che sono stati condannati a pene da un anno e sei mesi a quattro anni e sette mesi di reclusione, per i disordini che si sono verificati durante il corteo dell’11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis. I pm Francesca Crupi e Leonardo Lesti, che hanno definito quella manifestazione "una vera e propria guerriglia urbana", avevano chiesto condanne fino a sei anni.

In serata, il corteo partito dalle Colonne di San Lorenzo. Tutti dietro lo striscione di testa sventolando bandiere della Palestina. Non sono mancati i fumogeni e gli slogan urlati contro il 41-bis.

Red.Mi.