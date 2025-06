Milano, il corteo pro Pal bloccato e circondato dalla polizia a Porta Venezia

Milano, 7 giugno 2025 – Al grido di “Palestina libera”, l’ormai tradizionale corteo pro pal del sabato pomeriggio a Milano ha provato a sfilare per le vie del centro, con obiettivo la Prefettura. Ma non è stato possibile perché i manifestanti sono stat bloccati e accerchiati a Porta Venezia dalla polizia.

Il corteo odierno aveva come tema la richiesta di "rompere gli accordi militari tra Italia e Israele e a Milano di rompere i legami con l'entità sionista". Per questo i giovani palestinesi d'Italia volevano sfilare in corteo a Milano fino alla Prefettura, ma sono stati bloccati dalla polizia e si sono fermati in presidio a Porta Venezia, dove si erano dati appuntamento.

"Siamo stati bloccati a Porta Venezia e accerchiati dalla polizia - spiegano gli organizzatori - la questura di Milano ha vietato il corteo giustificando la decisione con la presunta indisponibilità di un numero sufficiente di agenti per garantire la sicurezza, tuttavia al nostro arrivo a porta Venezia abbiamo trovato un massiccio dispiegamento di forze di polizia. Più di una decina di camionette della celere e ci vengono a dire - commentano i giovani palestinesi sui social - che sono sotto organico, vergogna!".

I giovani, e non solo, sono scesi in piazza con bandiere palestinesi e uno striscione con scritto: "Fermiamo il sionismo con la resistenza" . "Siamo scesi in piazza con rivendicazioni precise - hanno detto gli organizzatori dal camioncino - rivendichiamo con forza che il Comune non possa più restare in silenzio di fronte a due anni di genocidio".

Mentre i giovani palestinesi si erano dati appuntamento alle 14.30 in Porta Venezia, l'Associazione palestinesi d'Italia, insieme al centro sociale Vittoria e altri, si è ritrovata alle 17 in piazza San Babila, per un presidio preferito al corteo "in vista delle giornate referendarie e in occasione della festa del Sacrificio, che cade venerdì e sabato". "Noi festeggiamo ma Gaza non festeggia, Gaza si sacrifica per salvare la nostra umanità!" hanno detto gli organizzatori, dando appuntamento a sabato prossimo, 14 giugno, per il corteo sempre in solidarietà con la Palestina, che partirà alle 17 da piazzale Piola per arrivare a Lambrate.