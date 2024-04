Primo Maggio, festa del Lavoro ma non solo: gli eventi a Milano e in Lombardia

La festa del 1° maggio, nota anche come Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro, è una celebrazione internazionale dedicata al movimento operaio e ai diritti dei lavoratori. La giornata festiva, nonostante l'annuncio del maltempo, è in genere dedicata a manifestazioni, cortei e discorsi pubblici per rivendicare i diritti dei lavoratori e promuovere la solidarietà tra le classi lavoratrici senza a dimenticare, comunque, concerti e attività ricreative. Quale occasione migliore, dunque, per visitare un sito di archeologia industriale patrimonio dell'Unesco? Mercoledì 1 maggio è possibile effettuare una visita al villaggio, alla fabbrica cotoniera, alla centrale idroelettrica e alle sale museali multimediali di Crespi d’Adda, nella Bergamasca, ex fabbrica ora museo riconosciuta di valore e quindi protetta dall’UNESCO. Intorno alla fabbrica c'erano le abitazioni degli operai e tutto quanto era necessario per la produzione. Mercoledì 1 maggio sono previste visite guidate in sei diversi orari, con partenze alle ore 10:00, 10:15, 10:30, 14:30, 15:00 e 15:15. La durata è di circa 2 ore e 45 minuti, con un prezzo di 24 euro a persona e ingresso omaggio per persone diversamente abili e bambini fino ai 6 anni. È richiesta la prenotazione della visita tramite il sito dedicato.

Sindacati e lavoratori in festa

Restando in tema, molte le iniziative ricreative e di riflessione promosse dai sindacati. Cgil, Cisl e Uil promuovono a Milano un corteo che partirà alle ore 9:30 da corso Venezia alle ore 9.30 e proseguirà attraverso San Babila, Corso Matteotti, Piazza Meda, Via Case Rotte fino a Piazza della Scala. Nicoletta Prandi, di RadioLombardia, modererà gli interventi dei delegati sul palco e poi, a partire dalle ore 12, la festa vera e propria con il concerto di Omar Pedrini. Molti gli eventi analoghi nelle varie province della Lombardia. Alla Camera del Lavoro di Lodi, in collaborazione con realtà associative del Lodigiano è stata organizzata una giornata di festa, riflessione e solidarietà dedicata alla Festa del Lavoro dell’1 maggio presso la sede in via Lodivecchio. Ricco il programma: ospiti, esibizioni musicali dal vivo, uno spettacolo teatrale, stand informativi e interattivi su temi sociali e politici, stand gastronomici con cibo e birra.

Cosa fare a Milano l’1 maggio

Milanoguida offre diverse opportunità di visite guidate da esperti in alcuni dei luoghi più attrattivi di Milano. Itinerario della Darsena consente di scoprire la storia e la geografia dei Navigli, utilizzati per il trasporto merci, da un battello. Mercoledì 1 maggio due gli orari possibili: 11:10 e 14:40. Il punto di incontro è situato all'Alzaia Naviglio Grande. La durata del tour è di circa 2 ore.

Esplorare le terrazze del Duomo e ammirare da vicino le 3400 sculture: salendo i 200 scalini, ci si trova su un tetto di 8000 mq con una vista mozzafiato da cui si può godere lo spettacolo delle guglie, dei pinnacoli e delle innumerevoli statue, inclusa la celebre ‘Madunina’ dorata che domina Milano e ne è uno dei simboli. Il punto di incontro è dietro al Duomo, davanti al negozio di sport, alle ore 15.30 dell’1 maggio. La visita ha una durata di circa 2 ore, con un prezzo di 28 euro per il biglietto intero e 21 per i minori di 18 anni. Per la visita Storie Segrete degli Alberi è prevista una passeggiata tra le specie più suggestive di Parco Sempione: dagli antichi cedri alle magnifiche camelie ai vari tipi di cedro, da quello argentato a quelli dell’Himalaya e della California. Il punto di incontro è alle 15 all'ingresso di Parco Sempione, fuori dall'uscita del Castello Sforzesco (piazza del Cannone). Il costo è di 14 euro per la tariffa intera e 10 per i bambini dai 6 ai 13 anni. La visita guidata al Museo Teatrale alla Scala per Bambini è pensata per scoprire il gioiello di Milano, tempio della lirica, tra eleganti abiti scenografici, celebri maschere di carnevale e storie di artisti che hanno calcato il palcoscenico della famosa sala. La durata è di circa 2 ore, con un costo di 16 euro (12 per i bambini dai 6 agli 11 anni).

L’1 maggio a teatro

Mamma Mia! - The Smash Hit Musical

Replica straordinaria il primo maggio per lo spettacolo che consente di rivivere le intramontabili canzoni degli Abba e del celebre film che le ha rilanciate nel mondo: "Mamma Mia! - The Smash Hit Musical" il 1° maggio andrà in scena alle 21 agli Arcinboldi, i biglietti sono disponibili a partire da 28,70€ su Ticketone. Il musical ha entusiasmato oltre 65 milioni di spettatori con 50 produzioni in 16 lingue diverse. Si alza il sipario su Radio Linetti Live: Linus, direttore artistico di Radio Deejay, debutta sul palcoscenico dello storico Teatro Alcione, in piazza Vetra 7, alle ore 21, e si racconta sulle note delle canzoni che hanno segnato la sua vita. Il progetto creato da Linus durante la pandemia, nel quale il deejay metteva insieme musica, ricordi personali e aneddoti, sbarca a teatro: 30 aprile, l’1 maggio, 2 e 3 maggio e da mercoledì 8 a sabato 11 maggio 2024. Prevendite online aperte su www.ticketone.it.

Dolce&Gabbana, Dal cuore alle mani

Sono tante le mostre aperte a Milano e in Lombardia per il primo maggio. Tra queste quella di Dolce e Gabbana è un mix di moda, cultura, espressione artistica.

La Mostra Dal Cuore alle Mani - Dolce&Gabbana a Palazzo Reale offre l’opportunità di conoscere storia e creazioni del noto marchio. L’archivio e le nuove collezioni sono esposti in un susseguirsi di sezioni tematiche che mettono in risalto i vari aspetti della cultura italiana che da sempre ispirano il lavoro del duo di stilisti: arte, architettura, artigianato, città, musica, ballo, teatro e la dolce vita. Ingresso da 13 a 17 euro.

Gli eventi in Lombardia

Il 1° maggio, Villa Arconati a Bollate apre le sue porte al pubblico per una giornata speciale, dalle 11:00 alle 19:00 con visite guidate, esposizioni d'arte e visita al Giardino storico della piccola Versailles. Villa Arconati offre anche diversi servizi, tra cui il Caffè Goldoni, il bookshop e il punto giochi.

Festa Sociale 2024 al Baita Pian Sciresa a Malgrate (Lecco), sul Lago di Como: concorsi e laboratori di disegno, aperitivo per tutti, pranzo in baita, gara di orienteering e premiazioni. L'evento si terrà dalle 09:30 alle 17:00. In caso di pioggia, sarà annullato. Per maggiori informazioni e prenotazioni, +39 338 6123476 e +39 333 9773526.

La Passeggiata creativa "Le vie del lavoro - Dalla Val Mulini al Museo della Seta", organizzata da Sentiero dei Sogni e promossa dal Museo della Seta con il sostegno della Fondazione Cariplo, il primo maggio attraverserà strade urbane e luoghi simbolici di Como. Il percorso inizia alle 14:30 presso l'ex tinto-stamperia Val Mulini con una visita guidata alla mostra di Gaetano Orazio, ex operaio diventato pittore, che ha saputo interpretare il carattere unico del Lago di Como nelle sue opere. Lungo i 2,5 chilometri di cammino, soste al quartiere Viganò e ai giardini pubblici di via Leoni e via Anzani per concludere con una visita al Museo della Seta, focalizzata sui lavoratori, e l'inaugurazione di "Largo Eli Riva", seguita da una performance artistica.

Mercoledì 1 maggio gita sul Po con la motonave Le Due Rive di Navigare Fiume Po dalle 16:30 dal pontile del Ristorante All'Avamposto Sul Grande Fiume a Portalbera, in Oltrepò Pavese. Prenota con Marco al 3388906161 o visita il sito navigarefiumepo.it. Il costo è di €15.