Atm Milano, gli orari dei mezzi mercoledì 1 maggio 2024

Milano, 29 aprile 2024 – Primo maggio, festa dei lavoratori, mercoledì i mezzi Atm saranno in funzione ma con orario ridotto. Ci sarà, infatti, una fascia oraria garantita: tutte le linee metropolitane e di superficie sono in servizio dalle 7 alle 19:30 circa. Ecco la guida con gli orari delle prime e ultime corse in partenza dai capolinea. Per restare aggiornati si possono consultare gli avvisi sul sito dell’azienda trasporti e sulle sue pagine social.

Durante la giornata di mercoledì 1° maggio tram, bus e filobus potrebbero essere rallentati, deviati o terminare prima del capolinea per il passaggio dei cortei della Festa dei lavoratori. Sull’app, sul sito web e sull’account X di Atm saranno forniti aggiornamenti su cambiamenti al servizio che potrebbero essere richiesti per la pubblica sicurezza.

Cliccando sulle varie voci potete consultare tutti gli avvisi in pdf con orari delle prime e ultime corse in partenza dai diversi capolinea

Linee metropolitane

Linea M1 - Linea M2 - Linea M3 - Linea M4 - Linea M5

Linee di superficie

Tram – Bus urbani – Bus extraurbani – Milano-Limbiate

Linee subaffidate

I bus non faranno servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 1° maggio e tra il 1° e il 2 maggio.

Mercoledì 1° maggio la metro leggera farà servizio dalle 13 alle 20. Negli altri orari, è possibile usare la linea 925. I bus partiranno dal capolinea fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba. La fermata vicino dell’ospedale è in via Olgettina.

Mercoledì 1° maggio non faranno servizio.

I parcheggi di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo saranno aperti (non a pagamento, e senza presenza del personale).

I parcheggi di Vittor Pisani, Abbiategrasso, Bovio e Romolo raso saranno aperti a pagamento 24 ore su 24.

Chiuderanno alle 21 quelli di Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, Cassiodoro, Caterina da Forlì, Famagosta, Romolo Multipiano, Cascina Gobba, San Donato Paullese/Emilia, Maciachini e Rogoredo. Il parcheggio di Forlanini chiuderà alle 21.00 ma resterà aperto senza presenza del personale.

Mercoledì 1° maggio gli sportelli Atm Point saranno chiusi per l’intera giornata. E’ sempre possibile pagare il biglietto con carta o bancomat direttamente ai tornelli della metropolitana o a bordo dei mezzi. Oppure fare i biglietti sull’app di Atm.