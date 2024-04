Primo maggio, Omar Pedrini annuncia un concerto in piazza della Scala: “Per gridare basta alle morti sul lavoro”

Un’ora di concerto gratuito per “gridare basta al vergognoso stillicidio delle morti sul lavoro”. Omar Pedrini e la sua band saranno in piazza della Scala a Milano, il primo maggio, a portare la loro voce in favore di tutti i lavoratori. Lo ha annunciato Pedrini in un video pubblicato sui social media.

“Voglio ricordarvi con grande gioia ed entusiasmo che il primo maggio alle ore 12 sarò in piazza della Scala, nella mia Milano, per un’ora di rock’n’roll. Per voi tutti, per noi e soprattutto per sensibilizzare, gridare il nostro dispiacere, per stare vicino ai lavoratori e ridare un senso profondo a questa festa che spesso, in questi momenti drammatici, festa non è. Quindi che sia un momento di riflessione, dopo i comizi degli amici dei sindacati, per gridare basta al vergognoso stillicidio delle morti sul lavoro. Un tema a me molto caro”.