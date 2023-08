Corso per diventare baby sitter "Lavoro e famiglie tranquille"

di Laura Lana

Un corso gratuito per diventare baby sitter. Partirà a settembre ed è frutto della collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo, Afol Metropolitana e l’azienda “Insieme per il sociale”, che gestisce diversi servizi tra cui i nidi. La finalità è duplice: da un lato offrire professionalità e competenze specializzate alle famiglie che richiedono sempre più spesso queste figure, così da garantire il benessere e la sicurezza dei più piccoli. Dall’altro lato si vuole dare un’occasione alle persone disoccupate, che beneficiano del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), che è finanziato dall’Unione europea nel contesto del Pnrr.

"Con questo corso vogliamo fornire gli strumenti necessari a un’assistenza consapevole e aggiornata ai bambini – spiegano da Afol –. Sono previste 80 ore per la formazione, suddivise in lezioni teoriche, a cui si alterneranno momenti pratici, esercitazioni e analisi di casi attinti dalla realtà lavorativa". Cenni di pedagogia, puericultura e psicologia, metodologie didattiche ed educative, classificazioni dell’età cognitiva e relazionale, fattori di rischio culturali e ambientali tra gli approfondimenti. Un focus sarà poi dedicato ai laboratori di gioco creativi, alla gestione delle dinamiche di gruppo, alla programmazione delle attività di animazione, alle tecniche delle attività motorie, del teatro educativo e sociale. Anche l’affiancamento ai compiti rientra tra le competenze richieste, compresa la didattica online.

"Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa perché si tratta di un corso interessante e unico nel suo genere a Cinisello Balsamo, che tratterà diverse materie e approfondimenti specifici, fornendo una solida base di conoscenze e che rilascerà l’attestato di certificazione delle competenze ai sensi della legge regionale", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. Le lezioni si terranno in parte al centro culturale “Il Pertini” e nella struttura del centro educativo Mariacristina Cella Mocellin, inaugurata ad aprile in via Alberto da Giussano come centro all’avanguardia per l’infanzia.

Il centro Mocellin, infatti, ospita un nido comunale gestito dal consorzio Ipis e diversi servizi e laboratori, che favoriscono l’incontro tra bambini, genitori, nonni, baby sitter ed educatori, per un confronto reciproco nel rispetto dei ruoli e per la costruzione di un’alleanza educativa che metta al primo posto il benessere del bambino e le nuove esigenze. Proprio in questa struttura si terranno le lezioni pratiche del corso.