Pannolini lavabili a Vanzago: contributo del 50% per chi acquista il kit

Pannolini lavabili per i bambini, arriva il contributo comunale per acquistare il kit. Le famiglie che scelgono di usare i pannolini riciclabili producono una tonnellata circa di rifiuto indifferenziabile in meno rispetto a chi sceglie gli usa e getta. Questi rifiuti hanno un costo per i Comuni, i soldi risparmiati grazie alle famiglie virtuose possono venire erogati sotto forma di contributo. Ha fatto questa scelta l’amministrazione comunale di Vanzago guidata dal sindaco Guido Sangiovanni: "L’obiettivo è incoraggiare l’uso del pannolino lavabile per aiutare le famiglie a risparmiare, aumentare il benessere del bambino e limitare l’impatto ambientale". Per il 2023, a sostegno delle famiglie che intendono acquistare il kit di pannolini lavabili, il contributo ammonta al 50% del costo sostenuto per ogni figlio da zero a tre anni per un massimo di 100 euro a bambino.. Può fare richiesta il genitore di un neonato residente nel Comune di Vanzago. Per ottenere il contributo è necessario inoltrare domanda all’Ufficio ecologia del Comune, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e allegando lo scontrino fiscale o la fattura dell’acquisto del kit (effettuato in periodo successivo al 20 ottobre 2022), entro il 21 ottobre 2023. Il servizio finanziario comunale provvederà al rimborso direttamente sul conto corrente. Mon.Gue.