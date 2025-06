Corso Buenos Aires pedonale. È possibile? Domani il dibattito

"Corso Buenos Aires pedonale è possibile?". Se ne parlerà all’incontro organizzato per domani alle 18.30 nella sede della Cooperativa edificatrice Ortica in via San Faustino 5; un’iniziativa promossa dal coordinamento Pd del territorio del Municipio 3. Tra i relatori, la presidente del Municipio 3 Caterina Antola, che su Facebook scrive "un dibattito per discutere sul tema della pedonalizzazione della strada fra le più commerciali d’Europa. Due visioni di città a confronto". Interverranno poi Luigi Ferrario di Real Baires, Letizia Alderighi, responsabile trasformazioni urbane Pd Milano, e Andrea Caccia Dominioni di Confcommercio Milano. Modera Guglielmo Pensabene, presidente della commissione Mobilità del Municipio 3.

I lavori che stanno trasformando l’arteria dello shopping milanese per eccellenza sono in corso. Dopo una prima realizzazione della ciclabile con cordoli nel 2023, si sta proseguendo con l’allargamento dei marciapiedi e l’inserimento di aiuole e piantumazioni. Le vasche saranno più ampie dove la via è più larga, come nei pressi di piazza Oberdan, e più ridotte per non limitare lo spazio riservato ai pedoni, nel tratto verso piazzale Loreto. Dove possibile si pianteranno alberi di altezza non superiore ai 5 metri, negli altri casi ci saranno arbusti nelle aiuole dotate di sistema di irrigazione. L’intervento, con la depavimentazione e l’inserimento di spazi verdi, ha fatto sapere il Comune lo scorso anno, avrà anche effetti positivi nel contrastare le isole di calore. Lungo il corso saranno posate panchine e rastrelliere per la sosta bici.

I lavori, finanziati per 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr, sono partiti la scorsa estate e avranno una durata di circa un anno e mezzo.

Red.Mi.