Gli ultimi giorni di scuola?: "A piedi o in bici"

L’ultima "semi-settimana" di scuola si apre con la Giornata mondiale della bicicletta e coincide con il rush finale di lavoro per l’elaborazione del piano del traffico urbano "sostenibile", dal Comune un appello a tutte le famiglie: "Mandiamo a scuola i bambini a piedi, o in bicicletta". Ricorre proprio oggi la giornata mondiale delle due ruote, istituita dalle Nazioni Unite "con l’obiettivo - così la nota comunale - di diffondere consapevolezza rispetto ai benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto: semplice, conveniente, affidabile, pulito e sostenibile".

Gorgonzola fa parte dei Comuni aderenti a Fiab, la Federazione Italiana Amici della bicicletta, ormai dal 2023. "L’amministrazione comunale di Gorgonzola - così l’appello - dunque, con l’occasione, invita genitori, bambini e ragazzi ad andare a scuola a piedi o in bicicletta. Anche per un solo giorno. Viviamolo come un momento d’avventura da regalarsi, complice la stagione favorevole e gli ultimi giorni di lezione".

Nelle ultime quattro giornate scolastiche, per tutti i bambini delle scuole primarie Grazia Deledda, Maria Immacolata e Molino Vecchio, sarà attivo e funzionerà regolarmente il "Pedibus". Un servizio di accompagnamento a piedi a scuola che ha coinvolto 181 bambini dai 6 agli 11 anni. E saranno in campo in forze gli accompagnatori volontari, circa 69. Un’iniziativa "ecologica" per salutare le vacanze "in favore di un’abitudine - così Matteo Bolchini, da poco assessore con delega a Mobilità e Viabilità - che vorremmo tanto si diffondesse ulteriormente".

Il nuovo piano del traffico sarà pronto a breve "e avrà come focus proprio la mobilità sostenibile".

M.A.