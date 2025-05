Corsi di self marketing per “promuoversi“

Promuovere il proprio profilo professionale grazie alle tecniche di self marketing. È possibile scoprirlo partecipando al workshop gratuito organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Carugate, che si tiene mercoledì 4 giugno, a partire dalle 10, nell’aula consiliare di via XX Settembre 4. Durante l’incontro saranno fornite indicazioni pratiche su come migliorare la propria visibilità professionale, sia nei colloqui sia nelle candidature spontanee o rispondendo agli annunci. Saranno approfondite le diverse tipologie di curriculum: da quello cronologico a quello funzionale, passando per il tematico, il mini e il video.

Saranno proposte attività laboratoriali e momenti di confronto con gli esperti per capire come presentarsi in modo efficace nel mercato del lavoro. Sempre il 4 giugno, in sala Previato in piazza della Vittoria 2 a San Giuliano Milanese, dalle 9.30 alle 13.00, si tiene un nuovo appuntamento con ATM, Azienda Trasporti Milanesi. Dopo la presentazione dell’azienda e del progetto "Patenti Gratuite per i Conducenti del futuro", che consente di acquisire la patente D e la carta di qualificazione del conducente CQC senza doverne sostenere il costo, si potranno incontrare direttamente i recruiter di ATM per poter sostenere un primo colloquio conoscitivo. È già possibile candidarsi alle posizioni ricercate, tra cui quelle per i conducenti già in possesso di patenti superiori, per i tecnici da destinare alla manutenzione e per il personale di stazione su afolmet.it. Giovedì 5 giugno l’appuntamento è al centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone, dalle 9.30 alle 12.30, con gli esperti di orientamento e di selezione del personale di Afolmet e dell’agenzia per il lavoro MAW. Maggiori informazioni sugli appuntamenti su afolmet.it