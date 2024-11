“Corriamo a Cormano“ dona un defibrillatore. Presto i corsi per usarlo

Un defibrillatore semiautomatico è a disposizione, da pochi giorni, al “Community center“ di via da Vinci 82, al quartiere Fornasè, per garantire il primo soccorso ai tanti volontari delle sei associazioni cittadine che frequentano questo spazio comunale. Il prezioso dispositivo medico è stato donato dal presidente dell’associazione sportiva “Corriamo a Cormano“, Andrea Giannotti, al sindaco cormanese Luigi Magistro che, a sua volta, lo ha consegnato e affidato a Luigia Molinari, presidente dell’associazione “Giardino degli aromi“, che coordina le numerose attività in quest’angolo delle palazzine della “Social city“. La copertura finanziaria per la manutenzione del defibrillatore sarà a carico del Comune ma saranno i volontari delle associazioni dei vari progetti sociali attivati al Comunity center a utilizzarlo in caso di necessità: 10 persone, infatti, parteciperanno ai prossimi corsi che saranno organizzati dall’Ads “Scuola Italiana di Immersione“ sull’uso del dispositivo. La consegna del defibrillatore (nella foto) si è tenuta nei locali del Community center" alla presenza della giunta e dei volontari delle associazioni. Giuseppe Nava