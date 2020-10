Milano, 22 ottobre 2020 - La provincia di Milano sfonda il tetto dei duemila casi in 24 ore e registra ben 2.031 nuovi positivi nell'area metropolitana, di cui 917 in città. Se i numeri di ieri destavano preoccupazione (1.858 casi nell'hinterland e 753 a Milano), quelli odierni aprono un ulteriore spiraglio allo spettro del lockdown, ventilato da diversi esperti come argine al dilagare del virus.

Nel bollettino di Regione Lombardia emergono anche i numeri, più contenuti sebbene in forte aumento, delle altre province lombarde. Il maggior incremento si registra a Varese con 393 nuovi casi, segue Como con 328 contagi e Monza e Brianza con 298. Numeri a tre cifre anche in altre province lombarde: a Brescia +194 casi, a Pavia +167, a Bergamo +129. Mentre a Sondrio i nuovi casi sono 95, a Mantova + 83, a Lodi +79, a Cremona e Lecco +70.