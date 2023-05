Cornaredo “orfana” di sindaco "I progetti saranno realizzati La maggioranza collaborerà"

di Roberta Rampini

"È una scelta umana che rispettiamo ma non possiamo negare che tale scelta privi il rimanente percorso amministrativo di quella sensibilità politica che ha contraddistinto l’agire della nostra maggioranza in questi ultimi quattro anni. Siamo comunque consapevoli di essere stati in grado di realizzare una buona parte del programma elettorale e che in questo periodo che ci separa dalle prossime elezioni comunali, molti dei progetti avviati dall’amministrazione, proseguiranno e arriveranno a compimento". All’indomani delle dimissioni del sindaco di Cornaredo, Yuri Santagostino (nella foto), con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato amministrativo e della sua nomina come nuovo presidente di Cap Holding Spa, le forze politiche di maggioranza che lo sostengono, ovvero Pd, Valori in Comune e Sinistra per Cornaredo, escono allo scoperto con una dichiarazione congiunta per chiarire, tra le altre cose, che "questa maggioranza non è stata sfiduciata dai cittadini.

È ancora depositaria del risultato elettorale che l’ha vista premiata dagli elettori". Fanno l’elenco dei progetti avviati dalla giunta comunale Santagostino-bis e dichiarano di essere "pronti a garantire la massima collaborazione con il commissario che sarà nominato dal Prefetto, dando il contributo per il bene e il futuro di Cornaredo". Tra cantieri che apriranno e lavori in corso le forze politiche di maggioranza citano ad esempio, la Casa di comunità che sorgerà nell’ex mobilificio di via Vanzago confiscato alla ‘ndrangheta. "Grazie ai quasi 3 milioni di euro che abbiamo ottenuto con bandi del Pnrr, il centro anziani “Il melograno” sarà ampliato, l’area del mercato di Piazza Libertà sarà riqualificata, la scuola elementare di via Sturzo avrà una nuova mensa - si legge -. Anche la struttura ex-Talamona entrerà finalmente in funzione con servizi dedicati agli anziani. Nei prossimi mesi sarà terminata la costruzione della Rsa di via Adamello. Tutte queste iniziative, già finanziate e progettate, rappresentano un’eredità importante della nostra amministrazione".