Cormano, l’ex sindaca di Cusano entra in giunta

Valeria Lesma è entrata ieri nella Giunta di Cormano. Avvocata classe ’74, è stata sindaco di Cusano Milanino, perdendo poi lo scorso anno le elezioni amministrative, vinte dal centrosinistra di Carla Pessina.

"Entra nella nostra squadra una persona che vanta un’ampia esperienza amministrativa maturata sul campo e negli studi, comprovate qualità che apporteranno ulteriore valore alla nostra azione – commenta il sindaco Luigi Magistro - La dottoressa Lesma conosce in modo estremamente approfondito il territorio, un particolare che si rivelerà fondamentale nell’affrontare diverse questioni, comprese quelle condivise con i comuni limitrofi".

Se in passato Lesma, come assessore, ha ricoperto deleghe di peso come quelle a lavori pubblici, mobilità, sicurezza, legalità, affari generali, servizi demografici, anche in questo caso l’avvocata assumerà un pacchetto delicato: dalle Attività produttive alle Politiche attive e del lavoro, dalla rigenerazione urbana alle Politiche abitative, fino alla Mobilità sostenibile, le Pari Opportunità e la tutela e benessere degli animali.

"Siamo orgogliosi di salutare l’ingresso di una persona di qualità e professionalità come Valeria Lesma - conclude Magistro - Le diamo il benvenuto, certi che ricoprirà al meglio il ruolo del quale è stata investita e che la sua attività da assessore porterà a risultati eccelsi per nostra città". Lesma manterrà il doppio ruolo: non lascerà, infatti, il banco del consiglio comunale a Cusano. "Ho accolto con entusiasmo la proposta di Magistro: con lui e con tanti amici cormanesi abbiamo condiviso idee, valori e progetti anche in passato. Oggi sono felice di poter contribuire ancora, con impegno e passione, a una nuova sfida. Allo stesso tempo, continuerò con determinazione il mio ruolo di consigliere comunale a Cusano Milanino, rispettando l’impegno preso con i miei concittadini. Mettersi al servizio delle nostre comunità è per me un onore e un’altissima responsabilità. Lo farò, come sempre, con dedizione, spirito di squadra e tanta voglia di costruire insieme".