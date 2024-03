Ancora sangue tra ragazzini: a Cormano un 15enne accoltella alla testa un coetaneo dopo una lite

Milano – Ancora sangue tra giovanissimi, ancora una lite tra ragazzini che finisce a coltellate. Dopo il caso Roè Volciano, un gravissimo episodio arriva da Cormano. I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato un 15enne italiano e un 18enne marocchino, incensurati, ritenuti responsabili del tentato omicidio di un 15enne italiano, incensurato, avvenuto di ieri sera in via Colombo.

Sulla base della ricostruzione dei militari, a seguito di un litigio scoppiato in strada per futili motivi e della successiva rissa, il 18enne avrebbe ceduto al 15enne un coltello utilizzato per colpire la vittima al capo e al torace, provocandogli profonde lesioni, per poi scappare. I fermati sono stati portati nel carcere minorile Beccaria e nel carcere di San Vittore. La vittima è stata ricoverata presso l’ospedale Niguarda, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'arma utilizzata, un coltello a serramanico, è stata sequestrata.