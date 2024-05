Annullato il convegno su Israele alla Statale di Milano: “Rischi per la sicurezza”. Ma la Questura: mai stati avvisati

Milano – Il convegno della discordia. In tutti i sensi. Con tre versioni difficilmente conciliabili sul rinvio in extremis. Il 7 maggio era in programma alla Statale l’incontro "L’unica democrazia del Medio Oriente: dalle origini al 7 ottobre", organizzato dall’Associazione Italia-Israele di Savona. Giovedì sera i promotori dell’evento hanno fatto sapere di aver deciso di rinviarlo per rischio elevatissimo di tensioni, peraltro facilmente prevedibili. Ieri mattina, una nota della Statale ha spiegato: "L’Università degli Studi di Milano precisa di aver appreso dell’annullamento dell’incontro unicamente dagli organi di informazione, nella tarda serata di ieri. L’associazione non si è infatti premurata di informare della decisione il rettore Elio Franzini né, tantomeno, di rispondere alla proposta del rettore inoltrata ieri pomeriggio (mercoledì, ndr) alla presidenza dell’associazione, di svolgere il convegno on line e non, come inizialmente programmato, in presenza".

E ancora: "La scelta di trasformare l’incontro in modalità online, non certo di annullarlo, è stata assunta dal rettore Elio Franzini dopo attenta valutazione delle condizioni ambientali interne ed esterne all’università, nell’intento di minimizzare i rischi per la sicurezza del pubblico e dei relatori, sentita anche la Digos. La consueta interlocuzione con la Digos ha fornito elementi utili alla valutazione generale anche se – lo si vuole ribadire con fermezza – la decisione di tenere il convegno on line è stata presa direttamente dal rettore Elio Franzini".

In serata la presa di posizione di via Fatebenefratelli: "In ordine alle notizie di stampa relative al convegno che avrebbe dovuto tenersi il 7 maggio presso l’Università degli Studi di Milano, la Questura di Milano precisa di non essere mai stata preventivamente interessata. Pertanto, la Questura non ha potuto sviluppare alcuna valutazione in merito agli eventuali rischi connessi allo svolgimento dell’iniziativa". Tradotto: non ne sapevamo nulla.

"L’idea era quella di parlare dello Stato di Israele, non del Governo – spiega Marco Cuzzi, docente di Storia contemporanea che avrebbe dovuto presiedere il convegno –. Non ho competenze specifiche, ma mi sono messo a disposizione come storico contemporaneo. Erano stati invitati esperti di diritto internazionale e anche un esponente della comunità islamica. Si sarebbe proiettato un documentario sul 7 ottobre, non per giustificare quanto successo poi, ma per ricordare che c’è stato e cosa ha significato. Volevamo aggiungere una voce a una narrazione che sta diventando mainstream. Ma anche qui in Italia la situazione sta degenerando e c’è un sottile antisemitismo che preoccupa". Evento sospeso, dunque.

"Al rettore sono arrivate segnalazioni rispetto ai rischi sulla sicurezza, almeno sulla carta. Si sarebbe dovuta blindare l’università – continua Cuzzi –. L’associazione non se l’è sentita". L’ateneo aveva proposto di organizzarlo lo stesso, online. Cristina Franco, presidente dell’associazione Italia-Israele di Savona, rilancia: "Riorganizzeremo l’evento in presenza, appena ci saranno le condizioni. Sulla proposta online sono stata combattuta fino all’ultimo, ma perché chiuderci in una stanzetta? Lo rifaremo a Milano, non posso accettare che si imponga un regime di silenzio e che a farlo sia una minoranza che non è fatta di studenti ma li strumentalizza per creare il caos". "Lo riproporremmo a giugno, con lo stesso palinsesto", assicura il presidente della Comunità Ebraica di Milano, Walker Meghnagi.