Cancellato il convegno su Israele all’Università Statale di Milano: “Altissimo rischio di scontri e incidenti”

Milano – Il convegno dal titolo "L'unica democrazia del Medioriente. Israele fra storia e diritto internazionale” in programma alla Statale di Milano martedì 7 maggio è stato cancellato per “l’altissimo” rischio di scontri e incidenti. La decisione è arrivata dopo la segnalazione da parte della Digos, che per l'evento avrebbe dovuto schierare la celere in assetto antisommossa e allestire altre misure di contenimento.

“Volevamo proporre un'ora di civile dibattito, ma non c'è più democrazia. Abbiamo deciso di rinviare tutto per senso di responsabilità. Ma non siamo più disposti a tollerare”. Così la presidente dell'associazione Italia Israele di Savona, Cristina Franco, che avefva organizzato l’incontro insieme all'associazione milanese Pro Israele di Alessandro Litta Modignani.

“Per garantire l'incolumità dei relatori e per evitare disagi all'ateneo - sottolinea Cristina Franco - abbiamo quindi deciso di annullare il convegno, a cui si erano già iscritte più di cento persone. La nostra non era propaganda, volevamo dare un contributo serio al dibattito su Israele. Ma a quanto pare non è possibile. Comunque per noi è solo un rinvio. Riproporremo l'evento in tempi, luoghi e modi che riterremo più opportuni. Ma qui - conclude amareggiata la presidente - siamo di fronte a una libertà violata”.

“È l'ennesimo campanello d'allarme di un movimento Propal che sta prendendo una deriva sempre più estrema – dice Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica – Dopo le offese a Liliana Segre, le minacce a Molinari e Parenzo, le presentazioni di libri interrotte, le aggressioni verbali e fisiche alla Brigata Ebraica e all'Anpi il 25 aprile, oggi riescono a censurare le attività culturali di un’università. Stento sempre più a distinguere tra questa deriva del movimento Propal e un qualsiasi gruppo neofascista. Gli obiettivi che perseguono sono sempre più simili: antisemitismo, violenza e censura alla libertà di parola”.