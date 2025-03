Auto prende contromano sulla Cassanese a Milano: il video choc dell’incidente sfiorato

Milano – Poteva finire in tragedia. Nella notte tra sabato e domenica un’auto ha percorso in contromano un lungo tratto della strada Provinciale 103 “Cassanese” che collega Milano alla Tangenziale Est, incrociando diverse altre macchine e mezzi pesanti senza, per fortuna, scontrarsi. Tutto è stato ripreso in un video dal passeggero di un’auto che viaggiava sull’altra carreggiata.

Nel filmato, pubblicato su Instagram, si vede l’auto sfrecciare nella notte sotto la pioggia a velocità sostenuta. Diversi mezzi che viaggiano nel corretto senso di marcia fanno gli abbaglianti al veicolo e alcuni sembrano spostarsi dalla corsia dell’auto appena in tempo per schivarla. Eventi come questi non sono infrequenti, appena qualche giorno fa, un conducente distratto ha preso contromano la Tangenziale di Lodi.

Alcuni fotogrammi del video che riprende l'auto viaggiare contromano sulla Provinciale 103 Cassanese

Questo è stato, comunque, un sabato sera di incidenti. Il più grave è avvenuto nella galleria tra Pusiano e Eupilio, in provincia di Como, dove un violentissimo schianto che ha coinvolto tre auto ha provocato due morti e cinque feriti.