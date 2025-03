Utilitaria contromano lungo la tangenziale. Poi sparisce nel nulla

"Aiuto, c’è un’utilitaria contromano". Ma dopo le segnalazioni, all’arrivo delle forze dell’ordine, il conducente distratto si era già defilato. Paura ieri alle 11.30 in tangenziale a Lodi. Diversi automobilisti hanno chiesto aiuto al 112 per una macchina che viaggiava all’incontrario, a passo d’uomo, lungo la bretella della via Emilia. Ma all’arrivo di polizia di Stato e carabinieri il conducente che aveva percorso contromano la tratta dal segmento più a Nord in direzione di Milano era già riuscito a svicolare o a fare inversione e non è stato trovato. Comunque non si sono verificati incidenti. Uno schianto è stato invece segnalato dopo le 14.30 all’altezza dell’uscita per l’ospedale Maggiore, dove c’è stato un tamponamento tra quattro vetture. Quattro i feriti, nessuno grave. Traffico in tilt, però, gestito dalla Municipale.