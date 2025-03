Gravissimo incidente nella galleria di Pusiano, 2 morti e 5 feriti: “Una scena drammatica”

Como – Due uomini di 42 e 43 anni sono morti in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella galleria tra Pusiano e Eupilio, in provincia di Como. Altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo una primissima ricostruzione, due auto si sono schiantate coinvolgendo anche una terza macchina.

I soccorsi

L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 2.13 e, vista immediatamente la gravità della situazione, sono state inviate sul posto quattro ambulanze e quattro automediche, partite da Erba, Canzo, Grandate e Lipomo.

Scenario “drammatico”

Lo scenario che si è presentato ai soccorritori era “drammatico”, alcuni dei veicoli erano accartocciati e per alcuni degli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il traffico era completamente bloccato e sul posto i Vigili del fuoco hanno faticato per estrarre i corpi dei morti e dei feriti dalle auto: le operazioni sono durate diverse ore.

Cinque feriti

Tra i feriti ci sono due ragazzi di 20 e 21 anni, due uomini di 30 e 40 anni e una quinta persona di 27 anni. Sono stati tutti trasportati – quasi tutti in codice giallo o rosso – in pronto soccorso, smistati negli ospedali di Como, Lecco e Monza.

Traffico bloccato

Per diverse ore la circolazione è rimasta interrotta e soltanto all’alba è stato possibile riaprire la strada. Sul posto i carabinieri di Como hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.

Ennesima tragedia

La Lombardia si trova ad affrontare l’ennesima tragedia sulla strada. Appena ieri, venerdì 22 marzo, due ragazzi di 19 anni sono morti all’alba in un incidente avvenuto Cavernago, in provincia di Bergamo. Si chiamavano Riccardo Gualandris e Nora Jawad. La Opel su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un camion in un impatto devastante: la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta e per i soccorritori non c’è stato nulla da fare.