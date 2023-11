Controlli nelle stazioni, in campo altri 74 militari dell’Esercito

In arrivo in città altri 74 militari dell’Esercito, che contribuiranno ad aumentare il presidio nei principali snodi del trasporto ferroviario. La decisione è arrivata ieri, nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In totale, il potenziamento fino al 31 dicembre coinvolgerà un’aliquota di 400 unità, dislocate in undici province: a Milano ne arriveranno 74, che si andranno ad aggiungere al contingente già impegnato nell’operazione Strade sicure. L’obiettivo dichiarato, spiega Piantedosi, è quello di "rafforzare l’azione di vigilanza e di contrasto ai fenomeni criminali avviata nelle principali stazioni ferroviarie del Paese, dove transitano giornalmente decine di migliaia di persone".

Le altre province inserite nel piano sono Roma (105 militari), Napoli (36), Venezia (31), Bologna (30), Torino (29), Firenze (24), Genova (21), Bari e Palermo (17) e Verona (16).