Contest della Rinascita. La Natività dei bambini un premio alla creatività

Il centro ortopedico Rinascita ha voluto "adottare" le scuole del territorio, sostenendo un contest che era stato lanciato dall’Amministrazione e che ha coinvolto gli alunni da dicembre fino a oggi, partendo dalla realizzazione della Natività. "Questa iniziativa ha visto tanto impegno da parte dei nostri ragazzi - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Volevamo promuovere la creatività e la partecipazione. Ringraziamo anche gli insegnanti e i dirigenti che ne hanno condiviso lo spirito". La prima edizione dell’iniziativa ha visto la premiazione delle elementari Buscaglia, Manzoni e Costa con del materiale didattico, grazie alla collaborazione con il centro ortopedico Rinascita. "Gli alunni sono stati accolti in sala consiliare per un bel momento di condivisione - ha spiegato l’assessore all’Educazione Maria Gabriella Fumagalli -. Hanno ricevuto un premio in voucher, donati dal direttore del centro Rinascita, il dottor Nicola Perrino. È stata un’occasione per condividere con la cittadinanza il prezioso lavoro svolto nelle scuole". La.La.