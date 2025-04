Contenitori Cem. Via alla raccolta di abiti e borse

La Martesana ricicla anche gli abiti. "Se hai stoffa, falla circolare", è lo spot scelto da Cem per lanciare il nuovo servizio disponibile nelle piattaforme ecologiche e nei centri di raccolta di Pessano, Gessate, Liscate, Pozzo d’Adda, Rodano e Vignate, dove è possibile smaltire vestiti anche in pessime condizioni. Nel nuovo contenitore giallonero si possono lasciare maglie, giacche, pantaloni, borse, cinture; in quello gialloviola indumenti rovinati, da lavoro, stracci, tende, lenzuola, tovaglie. "Un nuovo progetto di economia circolare, con due colonne: una solidale e una ambientale - spiega il gestore del servizio rifiuti sul territorio che collabora con cooperative che danno lavoro a persone svantaggiate -. Anche questi scarti avranno una seconda vita".

In totale 14 nuovi bidoni, 7 per per gli indumenti e 7 per i tessuti. Con queste installazioni, ora il progetto è attivo in 26 Comuni soci su 76. L’iniziativa, prevista dalla normativa, è stata messa in campo in collaborazione con le coop sociali della zona, Spazio Aperto, come parte del Consorzio CS&el, e Vesti Solidale, rete Riuse, partner consolidati in questo tipo di attività. Cem estenderà la nuova pratica entro l’anno all’intero territorio di competenza. La prossima volta toccherà a Basiano-Masate, Bussero, Inzago, Pantigliate-Mediglia, Vaprio D’adda. In 12 mesi diventeranno operativi altri 106 contenitori. Molteplici gli obiettivi del progetto, "riduzione degli sprechi, riutilizzo delle risorse e trasformazione degli avanzi in nuova materia - sottolinea Alberto Fulgione, presidente Cem -. Confidiamo, come sempre, nella partecipazione dei cittadini".Bar.Cal.