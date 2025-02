“Contact point“ per farsi strada fin da giovani

Nuovi “contact point“ per orientare i giovani del Rhodense. Tre centri a Rho, Arese e Settimo Milanese con l’obiettivo di informare, orientare e attivare percorsi di formazione, tirocinio e volontariato. L’obiettivo dei centri è quello di fornire informazioni e orientare i giovani su percorsi di formazione con laboratori e corsi, volontariato e socialità, lavoro e tirocini, esperienze di mobilità europea. Ad accoglierli ci saranno altrettanti giovani che, dopo essersi candidati e aver partecipato a un percorso di selezione e formazione, saranno la prima interfaccia che introdurrà i coetanei alla scoperta delle opportunità presenti sul territorio e in linea con le richieste di ognuno.

I “contact point“, che fanno parte del progetto “Break ground – Farsi strada“ finanziato da Regione Lombardia con il bando “La Lombardia è dei giovani 2024“, in collaborazione con Anci Lombardia, saranno operativi al Mast di Rho, al centro civico Agorà di Arese e a palazzo Granaio a Settimo. I contact point lavoreranno a stretto contattato e in sinergia con l’Informagiovani di Rho. Il contact point al Mast di Rho aprirà martedì 18 febbraio e riceverà i giovani tutti i martedì, dalle 15.30 alle 18.30. Quello al centro civico Agorà di Arese sarà inaugurato mercoledì 19 e sarà aperto tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. All’apertura del “contact point“ di Arese, dalle 16.30 alle 18.30 ci sarà anche la possibilità di sperimentare il “Tunnel del caos esistenziale“, un’esperienza immersiva che permette di percepire la condizione di disorientamento e confusione che possono sperimentare le persone giovani in alcuni momenti del loro percorso. Il contact point di palazzo Granaio a Settimo Milanese, infine, aprirà giovedì 20 e sarà operativo tutti i giovedì, dalle 15.30 alle 18.30. "I contact point vedono i ragazzi in prima linea nel ruolo di facilitatori. Avere coetanei competenti e formati come primo punto di contatto rende questi centri ancora più accoglienti e vicini alle esigenze reali di chi li frequenterà" ha dichiarato Paolo Bianchi, assessore alle politiche sociali del Comune di Rho. Per informazioni: contactpoint.rhodense@gmail.com

Davide Falco