Consiglio dei ragazzi: priorità ad ambiente, educazione e sport

Prima seduta del nuovo consiglio comunale ragazzi e ragazze (nella foto). Dopo le votazioni seguite alla campagna elettorale fatta nelle scuole primarie e medie con la presentazione dei programmi e delle liste dei candidati, c’è stato l’insediamento dei nuovi consiglieri eletti nelle classi quarte delle scuole primarie Iqbal Masih, Don Milani e Maria Montessori e nelle scuole medie Antonio Gramsci, Giacomo Leopardi ed Eugenio Montale. I neoeletti sono: Raffaele Abbruzzese, Aurora Solferino, Aurora Corradi, Fabrizio Puccio, Flavia Elli, Cristian Cherar, Giulia Battaglia, Alina Rosca, Siria Leoni, Juard Vucaj, Sofia Minotti, Simone Terranova. Alla seduta erano presenti l’assessore alle politiche educative Ida De Flaviis e il consigliere comunale delegato al progetto, Samuele Marazzi.

Sono state illustrate idee e programmi elettorali con l’entusiasmo tipico della loro età e tra i temi ‘cari’ ai consiglieri comunali junior ci sono l’ambiente, le politiche educative, lo sport e il tempo libero, con suggerimenti e richieste rivolte al Comune a testimonianza del desiderio dei giovani consiglieri di contribuire alla comunità con uno spirito critico e propositivo. "Con questa prima seduta, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha ribadito l’importanza della partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, offrendo spunti e proposte per costruire un futuro migliore per la nostra città", commenta l’amministrazione comunale. Durante la seduta è stata consegnata una pergamena ai consiglieri uscenti con una frase di Pietro Calamandrei scelta per sottolineare come, attraverso il loro impegno, i consiglieri abbiano incarnato i valori costituzionali, con l’auspicio che il loro attivismo possa proseguire anche in nuove forme. "Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta". Ro.Ramp.