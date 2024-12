Concorso “Accendi il Natale”. Premio alla vetrina più bella

La vetrina più colorata, più illuminata e più gioiosa: scatta il concorso comunale "Accendi il Natale", per premiarne l’allestimento, l’originalità, i giochi di luce, la difficoltà realizzativa e la creatività. A segnalare le vetrine ci penseranno i residenti entro il 24 dicembre, scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica accendiilnatale@comune.cormano.mi.it, indicando il nome dell’esercizio commerciale, la via di Cormano, l’indirizzo e il numero civico. Possono essere presentate le attività come, per esempio i negozi, i bar, i ristoranti, gli esercizi professionali e di servizi. Saranno premiate non solo le due migliori vetrine, con cofanetti di viaggi e di soggiorni relax, ma anche una persona estratta tra quante hanno partecipato al concorso, segnalando una vetrina, con un cofanetto regalo. Le premiazioni sono previste nel mese di gennaio. Nella vicina Cinisello Balsamo, domani, dalle 10 alle 18, ci sarà "Natale Vo.Ci" al piano terra de "Il Pertini. La piazza dei saperi" in piazza Confalonieri, con stand delle associazioni di Volontariato Cinisellese. G.N.