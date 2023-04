Presunti concorsi pilotati, la Statale sostiene il rettore ma gli studenti si dividono

Una raccolta firme, lanciata negli organi accademici, in Cda e in Senato, una manciata di ore dopo il rinvio a giudizio del rettore Elio Franzini. Non per chiederne le dimissioni, ma per esprimere "piena solidarietà nei suoi confronti, fiduciosi che l’azione della Magistratura possa tempestivamente acclarare i fatti" e per garantire "sostegno e totale collaborazione nel prosieguo del suo mandato".

Perché alla notizia del rinvio a giustizio Franzini – a processo per turbativa d’asta e falso in relazione a due concorsi da professore ordinario in Urologia (uno al San Paolo e uno all’ospedale San Donato) – ha risposto rinnovando "l’impegno a completare il mandato rettorale", dicendosi "quasi sollevato per il fatto che si possa finalmente fare chiarezza sulla vicenda specifica".

In Cda, la lettera è stata sottoscritta quasi all’unanimità, da 9 componenti su 10: manca la firma della rappresentante di Studenti Indipendenti, Flavia Faccini, che con la sua lista ha scelto di "non esprimersi pubblicamente in merito". In Senato Accademico 26 i firmatari su 34. Si sono sfilati quattro prof, un amministrativo e i rappresentanti degli studenti di Udu, UniSì e Studenti Indipendenti. Sottoscrivono la missiva i rappresentanti di “Obiettivo Studenti“.

Cosa ne pensano gli studenti

"Mi sono interrogato sull’opportunità del documento, che mi ha un po’ spiazzato – dice Benedetto Longobardi, in Senato Accademico con la lista UniSì –. Condivisibile la vicinanza umana, ma è una questione di competenze: come rappresentante degli studenti posso solo osservare la vicenda, auspicare che finisca nel migliore dei modi e aspettare quello che ci diranno i giudici".

Non ha sottoscritto la lettera l’Unione degli Universitari: "Non perché crediamo che il rettore sia colpevole, siamo garantisti – precisa Ivan Zeduri –: non deve essere un Senato accademico o un Cda a stabilire innocenza o colpevolezza, ma la Magistratura. Come non abbiamo intenzione di chiederne le dimissioni o di sfiduciarlo, dato che è indagato e non condannato, non lo supportiamo neppure a ’scatola chiusa’ visto che ci siamo posti sempre in posizione critica nei confronti della sua amministrazione come della precedente".

Di tutt’altro avviso Tommaso Bertacco, che ha firmato a nome di Obiettivo Studenti: "Ci troviamo d’accordo col contenuto della lettera, che abbiamo sottoscritto perché attendiamo che si svolga il processo; abbiamo visto quel senso istituzionale, espresso dal rettore nella lettera, anche nel suo operato e riteniamo corretto che non si dimetta, a maggior ragione in un momento delicato per la nostra università, impegnata su tanti fronti con progetti grossi e importanti. Sarebbe dannoso non avere una governance compatta".