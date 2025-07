Rifornimento al casello, è la prima stazione a idrogeno

"La strategia all’idrogeno obiettivo prioritario per la comunità europea, Lombardia ancora una volta apripista", folla di autorità in tangenziale, sulla grande area ancora cantiere a Carugate est, che ospita la prima stazione di rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale della regione, "sosterrà i collegamenti e la logistica fra Genova e il nord Europa". L’impianto e l’iniziativa portano la firma di Gruppo Fnm e Milano Serravalle. Un primo passo: il progetto complessivo, cofinanziato da fondi Pnrr e Ue prevede la realizzazione di cinque stazioni tra Milano e Tortona, con un investimento complessivo di 55,4 milioni di euro. I lavori saranno ultimati a fine 2025, l’entrata in esercizio arriverà nel 2026. Ieri la prima visita ufficiale. Rapidi e "da caldo", gli interventi dei protagonisti. In un video i saluti del governatore Attilio Fontana, sul palco il presidente di Fnm spa Andrea Gibelli con il consigliere Fulvio Caradonna, il presidente di Milano Serravalle Elio Catania e l’Ad Ivo Cassetta. Fra le presenze istituzionali quella dell’assessore regionale Franco Lucente, da Roma il sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

"Il mondo va anche in questa direzione, bene dunque questa realizzazione, che parla di progresso. Interesse di un privato? No, interesse pubblico: un’azienda che va bene paga più tasse e assume". Elio Catania: "Chi fa ricerca e innovazione deve sapere mettere in pratica: noi lo abbiamo fatto. Inauguriamo una stazione a idrogeno in un’area strategica per il trasporto e la logistica: veicoli a idrogeno viaggeranno lungo l’asse Genova-Nord Europa, supportando la logistica verso Svizzera e Germania". Il progetto si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee per la decarbonizzazione. "Riscaldamento globale e Co2 sono un dato oggettivo - così Giuseppe Colombo, direttore tecnico di Milano Serravalle, sul palco con il direttore strategia e sviluppo di Fnm Stefano Erba - , il settore dei trasporti in questo quadro vale il 22%. E il trasporto su gomma la fa da padrone. Se vogliamo invertire la tendenza bisogna cambiare".

Monica Autunno

e Barbara Calderola