"Con uno stipendio medio, 20 mq (e 30 anni di mutuo): Milano"

In una Milano che ha visto riaccendersi in questi giorni le proteste contro i costi dell’abitare - tra tende picchettate davanti al Politecnico e l’occupazione del cinema ex Splendor - arriva l’ultimo studio anche sul potenziale di acquisto di una casa in città. A firmarlo è la piattaforma digitale Casavo. Due gli scenari presi in considerazione, in base al reddito medio mensile (1.500 e 2.500 euro) e cinque città universitarie a confronto: Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. "Milano è la città meno accessibile per i giovani": la sentenza.

Con uno stipendio di 1.500 euro al mese e un mutuo di 30 anni all’80%, è possibile acquistare un monolocale ristrutturato in centro nelle cinque città ma cambiano le metrature: dai 20 metri quadri di Milano ai 43 di Torino. E neppure puntare a un appartamento da ristrutturare dà qualche agio in più. Qualche metro quadro lo si strappa andando in periferia, ma neppure tanti: 14 metri in più rispetto al centro (a Roma la differenza fra centro e periferia è di 27 metri quadri). A Milano "la scelta di un immobile da ristrutturare non regala metrature più generose, nemmeno in periferia".

Con uno stipendio di 2.500 euro e considerando sempre la stipula di un mutuo di 30 anni all’80%, in caso si volesse acquistare un immobile ristrutturato in centro, ci si può permettere un bilocale di 56 metri quadrati a Milano. A Firenze, Bologna e Roma si avrebbero le chiavi di un trilocale e a Torino persino un quadrilocale da 136 metri quadri. In caso di immobile da ristrutturare a Milano, si arriva a un monolocale in centro di 35 metri quadri (solo tre in più rispetto a un immobile ristrutturato). In periferia ci si può permettere un bilocale. Si.Ba.