"Con l’autogestione più opportunità per tutti"

"Siamo convintiə che nel mondo ci siano discriminazioni che impediscono a tuttiə di avere le stesse opportunità. Per questo abbiamo intrapreso azioni che ridefiniscono il mondo intorno a noi e rendono la nostra azienda a misura di tutti". Il manifesto programmatico adottato da Nespresso Italia esprime la volontà dell’azienda di introdurre in maniera integrale un nuovo modello organizzativo a favore di inclusione, fiducia e produttività, e in linea con l’approccio del brand all’insegna della parità - per esempio uomini e donne ricoprono in egual misura incarichi manageriali senza differenze salariali - sovvertendo il classico modello aziendale basato su uno schema gerarchico.

L’approccio a struttura paritaria e radiale denominato AEquacy, lanciato nel 2019 attraverso un test and learn pilota nel team HR, ha fornito subito risposte sorprendenti in termini di performance, ed è stato riproposto nel 2022 nel dipartimento Customer Care & Service, con la volontà di valutare risultati e andamento per un’ ulteriore espansione a più e diversi team di lavoro. I dati elaborati negli ultimi mesi confermano infatti un deciso cambio di rotta, con un aumento della velocità del processo decisionale del 21%, fiducia nei confronti dei colleghi aumentata del 20% e con un focus crescente (+15%) verso il miglioramento continuo. In sintesi, maggior velocità, flessibilità, efficienza, produttività e performance sono solo alcuni degli effetti positivi prodotti, senza contare il maggior coinvolgimento delle persone e la soddisfazione dei gruppi di lavoro. "La responsabilità è la chiave di tutto, da una parte le persone sono autonome nella definizione degli obiettivi e nel loro raggiungimento, dall’altra non sono mai sole – ha dichiarato Simona Liguoro, HR Director di Nespresso Italiana – Questa modalità organizzativa consente di accelerare le decisioni e di crescere ogni giorno".

Mariachiara Rossi