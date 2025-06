Comunità energetica. Via al progetto

Un passo decisivo nel percorso verso la transizione ecologica e l’autonomia energetica, con la promozione della costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Insieme a Paderno Dugnano, Cusano Milanino è a oggi l’unico municipio del Nord Milano a spingere verso la nascita delle Cer. "Non si tratta di un’iniziativa estemporanea - sottolinea l’assessore all’Ambiente Massimo De Rosa -. Il lavoro su questo progetto è in corso da tempo, con l’obiettivo di rendere il nostro territorio protagonista attivo del cambiamento, cogliendo le importanti opportunità offerte dal Pnrr e dal Gestore dei servizi energetici, che prevedono contributi economici ma anche tempistiche molto stringenti". Il progetto punta a promuovere l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, generando benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità. "Perché diventi realtà, però, è fondamentale il coinvolgimento attivo di tutti. Per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare agli incontri pubblici di presentazione, durante i quali sarà possibile conoscere il progetto, porre domande e, per chi lo desidera, manifestare il proprio interesse a farne parte".

Si parte giovedì 19 giugno alle 21 nella sala consiliare, per continuare alla stessa ora il 26 giugno alla Torre dell’Acquedotto in viale Buffoli e il 3 luglio alla sala espositiva di Palazzo Cusano in via Italia. "Crediamo fermamente in questo modello virtuoso di produzione e condivisione di energia rinnovabile - conclude De Rosa -. La Cer è l’occasione di unirsi in una rete energetica locale, basata su sostenibilità, partecipazione e risparmio". La.La.