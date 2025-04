Comunicazione per Afol. Domande entro il 22 aprile

Afol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del vigente Ccnl Funzioni Locali, finalizzate all’inserimento di Funzionari – Servizio Comunicazione. Il soggetto individuato avrà il compito di promuovere e valorizzare l’immagine di Afol Metropolitana e la sua presenza sul territorio e presso le istituzioni, di curare la comunicazione verso l’esterno e nei confronti di Istituzioni. Per lo svolgimento di tali attività, si richiedono ottima conoscenza delle strategie di marketing e comunicazione digitale; conoscenza delle dinamiche di advertising on line e campagne ADV; eccellente capacità di scrittura e storytelling. È possibile inviare la candidatura entro le 12 del 22 aprile 2025 via PEC all’indirizzo segreteriagenerale@pec.afolmet.it, indicando nell’oggetto Procedura selettiva Funzionario Comunicazione. Maggiori informazioni sul bando e modalità di presentazione delle domande su afolmet.it