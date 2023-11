Comuni e Fiamme gialle. Uniti per tutelare il Pnrr

Sia il Comune di Melegnano che quello di San Donato hanno siglato un protocollo d’intesa col Comando provinciale della guardia di finanza per la salvaguardia i fondi del Pnrr. L’accordo, firmato dai sindaci Vito Bellomo (Melegnano) e Francesco Squeri (San Donato) col comandante provinciale delle Fiamme gialle, il generale Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una collaborazione per garantire un uso lecito e trasparente delle risorse economiche assegnate agli enti locali. I Comuni si impegnano, per il prossimo triennio, a fornire alla guardia di finanza informazioni qualificate su possibili irregolarità, delle quali siano venuti a conoscenza in qualità di soggetti attuatori dei progetti, e a mettere a disposizione del Comando dati e indicazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico. L’intesa prevede, inoltre, percorsi di formazione per i dipendenti dei Comuni e i militari della Gdf per affinare, in sinergia, le procedure di scambio delle informazioni.A.Z.