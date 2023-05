Chiara Ferragni compie 36 anni. La dedica struggente di Fedez: “Tu, la mia salvezza”

Milano, 7 maggio 2023 – Trentasei anni, due figli, 29,2 milioni di follower su Instagram, tre aziende per un giro d’affari di 28 milioni di euro. E un marito innamorato. Sono i numeri di Chiara Ferragni, che oggi 7 maggio compie, appunto, 36 anni. Come per tanti altri aspetti della sua vita, anche gli auguri alla influencer digitale viaggiano (anche) via social. E così oggi il marito Fedez le ha voluto dedicare un breve ma toccante post su Instagram, accompagnato dalla foto che li ritrae proprio mentre lui le chiedeva di sposarla in concomitanza con i festeggiamenti per il trentesimo genetliaco della bionda di Cremona.

"Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza”.

In sei anni i due hanno affrontato effettivamente molte sfide, alcune liete, altre molto meno. Dalla nascita del primogenito Leone, al matrimonio il primo settembre del 2018, alla nascita della piccola Vittoria. E poi ancora, la partecipazione come copresentatrice a Sanremo per Ferragni.

Nell’ultimo anno tuttavia la coppia ha vissuto anche momenti piuttosto duri, come la scoperta del tumore al pancreas per il rapper e voci sempre più insistenti di crisi tra i due coniugi, specie dopo Sanremo e la discussione sul palco tra Chiara e Federico a causa del bacio con Rosa Chemical. E ancora, i problemi piscologici di Fedez e lo sfogo della moglie che ai social ha affidato la sua stanchezza: “Ho dovuto essere forte per tutti quanti”. Per chi si fosse perso qualche passaggio di questi ultimi mesi, niente paura: è stato tutto documentato dalle telecamere di Amazon Prime per la seconda stagione de The Ferragnez. Tumore incluso.

Quanto alla festeggiata, seguendo la scia del monologo di Sanremo in cui parlava alla sé bambina, Chiara si è fatta gli auguri postando diverse foto di se stessa da piccola con una didascalia che parla da sola: “Cerco di rendere questa bimba orgogliosa dal 1987”.