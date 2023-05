Compleanno di Chiara Ferragni: la festa è al Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como

Tremezzina (Como) – Chiara Ferragni compie 36 anni e sceglie un posto meraviglioso, sul lago di Como, per festeggiare con famiglia e amici. La bionda imprenditrice digitale di Cremona è stata ospite oggi del Grand Hotel Tremezzo per un pranzo all’aperto con le persone più care. Non una novità, visto che i Ferragnez sono habituée di quello che è considerato uno degli hotel più belli del mondo. Di certo tra i più prestigiosi sul Lario. Rinomatissimo anche il suo ristorante, dove gli chef cucinano i piatti del maestro Gualtiero Marchesi.

La dedica del marito Fedez

Oggi Fedez ha voluto dedicare alla moglie un breve ma toccante post su Instagram, accompagnato dalla foto che li ritrae proprio mentre lui le chiedeva di sposarla in concomitanza con i festeggiamenti per il trentesimo genetliaco della bionda di Cremona. "Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza”.