Competizione con i tessuti aerei, un successo per 100 atleti

Oltre cento atleti hanno partecipato alla competizione di cerchio e tessuti aerei, organizzata da Befly, associazione sportiva in corsi di acrobatica e danza aerea, trapezio volante e spettacoli con acrobati. Show your Wings Competition 2024 ha registrato un boom di iscrizioni, con gare nella categoria cerchio e tessuti aerei under 13 (60 partecipanti) e nelle categorie under 18 e adulti (oltre 40 partecipanti). Segnale che le discipline della Befly, presieduta da Oneil Simpson, esperto in trapezio volante, suscitano grande interesse. Dopo le esibizioni, i giudici Sabrina Zago, Laura Conenna e Matteo Battista hanno decretato i vincitori. La medaglia d’oro nella categoria under 13 cerchio è andata a Ginevra Dogheria, mentre in quella under 13 tessuti a Camilla Gaidoni. Sul gradino più alto del podio degli under 18: Emma Marchiselli e Irene Ferrari, mentre per la categoria adulti hanno vinto Marianna Marica Nocera e Marta Zanardini.

F.G.