Come fare per rimuovere un'auto abbandonata? A chi chiedere? La guida

Auto abbandonata (Archivio)

Il caso dell’auto in zona viale Cenisio diventata “ricettacolo” di multe che nessuno mai pagherà, essendo abbandonata da mesi, riaccende i riflettori su un problema di decoro urbano segnalato in numerose occasioni: ovvero quello dei mezzi “lasciati a morire” per le strade, in sosta vietata o meno, da proprietari intenzionati a saltare la trafila burocratica della rottamazione o, comunque, dello smaltimento corretto di un veicolo.

Ottenere la rimozione di un mezzo abbandonato, a Milano così come in altre città d’Italia, non è spesso semplicissimo. Non basta che il veicolo – camion, automobile, motocicletta o altro – sia in sosta vietata. I casi in cui è possibile fare richiesta di rimozione forzata sono questi:

passi carrai in seconda fila spazi riservati agli invalidi

spazi riservati al carico e scarico delle merci

spazi riservati ai taxi

marciapiedi

attraversamenti pedonali

tutte le aree pubbliche ove è prescritto il divieto di sosta con rimozione.

A Milano il servizio di rimozione delle auto abbandonate, coordinato dalla polizia locale, è stato a lungo interrotto a causa di un ricorso al Tar promosso dalle società che avevano perso la gara in cui era stato messo in appalto il servizio. A fine gennaio dell’anno scorso è arrivata la sentenza favorevole a Palazzo Marino, che ha permesso di riprendere l’attività di rimozione.

A occuparsene a Milano sono società specializzate a cui è stata concessa la possibilità di rivendere il mezzo rimosso o di riutilizzarne i pezzi integri come parti di ricambio: una mossa che consente, secondo i conti del Comune, un risparmio di circa 800mila euro l’anno.

Con la ripresa del servizio è stato attivato un indirizzo email a cui inviare le segnalazioni riguardanti mezzi abbandonati: si può scrivere a [email protected] C’è anche la possibilità di chiamare la polizia locale al numero telefonico 02.02.08, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Se la vettura non è in sosta vietata, la rimozione si fa ancora più difficile. Entra in gioco il concetto di “auto abbandonata”. Si considera tale una quattro ruote priva di targa, bollo e assicurazione validi. Inoltre i danni strutturali al mezzo devono essere evidenti e tali da renderla inutilizzabile.

A questo punto la vettura può effettivamente dirsi “abbandonata”: si trasforma quindi in un rifiuto speciale che va rimosso. Ci vuole, comunque, l’intervento dei vigili urbani, che dovranno verificare se è stata rubata o se è collegata a un crimine.

Nel caso in cui l’auto lasciata ad arrugginire in strada sia dotata di targa, i cittadini possono chiamare la polizia locale per verificare se questa è stata rubata. Se così fosse, saranno loro a rimuovere l’auto e a portare avanti tutte le procedure necessarie. Se invece fosse tutto regolare, l’auto potrà rimanere lì senza problemi. A meno che il veicolo non intralci la circolazione, può rimanere nello stesso parcheggio anche per anni.