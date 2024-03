Incidente a Milano, donna colpita dallo specchietto di un’ambulanza: è in coma

Milano – Una donna di 68 anni è stata colpita poco prima delle 17.30 di venerdì dallo specchietto di un'ambulanza mentre stava camminando in mezzo alla carreggiata di via Montale, in zona Lampugnano, a due passi dall'Ippodromo e dallo stadio Meazza. Stando alle prime informazioni, la sessantottenne è stata soccorsa dai sanitari, intubata e trasportata in codice rosso al Niguarda: è stata ricoverata in stato di coma e le sue condizioni sono ritenute gravissime; il quadro clinico verrà monitorato costantemente nel corso della notte dai medici.

Le indagini

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale: la donna era sicuramente fuori dalle strisce al momento dell'incidente, ma non è ancora chiaro se l'impatto sia avvenuto frontalmente o se l'ambulanza sia arrivata da dietro; bisognerà anche capire perché la sessantottenne si trovasse lì in quel momento. I ghisa del Radiomobile hanno raccolto la testimonianza del personale dell'ambulanza e avviato le procedure per acquisire i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.