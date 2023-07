84enne Parabiaghese Muore in Seguito a Schianto Ambulanza, Accertamenti in Corso Un 84enne parabiaghese è morto in ospedale a Milano dopo un incidente in cui l'ambulanza in cui viaggiava si è schiantata contro una siepe. Un altro uomo è rimasto ferito, mentre l'autista è rimasto illeso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.