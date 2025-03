Colombo lascia. Due comitati si fondono

L’ex pm del pool Mani Pulite Gherardo Colombo (nella foto) ha rimesso il mandato da presidente del Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa del Comune. Un passo indietro fatto anche dagli altri componenti del Comitato che preparava relazioni semestrali sulle criticità presenti nella macchina amministrativa di Palazzo Marino.

Le dimissioni di Colombo e colleghi hanno indotto il sindaco Giuseppe Sala – su proposta della stesso Colombo – a fondere il Comitato per la legalità, la trasparenza e l’efficienza amministrativa con il Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni mafiosi e della criminalità organizzata presieduto fin qui da Nando Dalla Chiesa. In una nota del Comune, si legge: "Nasce il Comitato Legalità e Contrasto alla criminalità organizzata del Comune di Milano. Sarà presieduto dal professor Nando Dalla Chiesa e composto da David Gentili, Ciro Dovizio, Ilaria Meli, Eleonora Montani (già membri del Comitato Antimafia), da Mauro Renna (già membro del Comitato per la legalità, trasparenza e efficienza amministrativa), da Mariangela Zaccaria e da Martina Locarni".

Sala, inoltre, ha ringraziato Colombo e gli altri membri del disciolto Comitato "per l’importante lavoro svolto in questi anni. Operando in modo indipendente ma in costante dialogo con l’intera amministrazione comunale, attraverso le Relazioni semestrali e non solo, sono state puntualmente approfondite e verificate le principali tematiche dell’Ente. Avendo come punto di riferimento il rispetto delle normative e gli obblighi di trasparenza, il Comitato ha saputo stimolare positivamente l’azione amministrativa".

