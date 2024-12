Cologno Monzese, scoperti mille chili di fuochi artificiali nascosti in un box

Cologno Monzese (Milano), 21 dicembre 2024 – Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali. Il carico è stato trovato dalla polizia locale di Cologno Monzese, che ha effettuato il blitz in un garage. Gli agenti, agli ordini del comandante Fabio Scupola, hanno proceduto a portare via una tonnellata di materiale pirotecnico, che era detenuto illegalmente e stoccato pericolosamente all’interno di un box. A essere denunciati per detenzione abusiva di materiale esplodente sono stati due soggetti di trenta e ventotto anni, entrambi residenti in città.

Il valore in euro

La merce, del valore commerciale di circa 10mila euro, era stata organizzata in 67 colli, che contenevano ciascuno quattro batterie di fuochi d’artificio pronti all’utilizzo. L’operazione dei ghisa colognesi si inserisce in un più ampio quadro di controlli del territorio, che sono stati disposti dal comandante di largo Salvo D’Acquisto e che sono stati intensificati proprio in questo periodo per rispondere a una problematica particolarmente sentita in prossimità delle feste di Natale e, soprattutto, di Capodanno.

A tambur battente

Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della Polizia locale hanno operato numerose ispezioni in garage e depositi, controllato i titolari di licenze e monitorato spedizionieri e trasportatori con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative di sicurezza, prevenire il rischio di incidenti e tutelare l’incolumità pubblica. “Esprimo grande apprezzamento per questa importante operazione della polizia locale, che è in prima linea per contrastare comportamenti illeciti che, oltre a provocare il giusto disappunto della gran parte dei cittadini, mettono anche a rischio la salute pubblica ed espongono il territorio a gravi danni ambientali e non solo”, ha commentato il sindaco Stefano Zanelli.