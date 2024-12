Doppio maxi-sequestro a Monza: dai 1.100 chili di fuori d’artificio pericolosi agli abiti tarocchi venduti come di lusso

Monza – Due sequestri di valore notevole sono stati eseguiti martedì mattina in provincia di Monza e Brianza. Il primo, eseguito dal nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha ritirato oltre 1.100 chilogrammi di fuochi di artificio da un maxi-emporio di Albiate sprovvisto della prevista licenza di pubblica sicurezza. Gli esplosivi erano stoccati senza misure di sicurezza, né sistemi di protezioni. Con la collaborazione ai vigili del fuoco di Monza, gli agenti hanno sospeso l'attività commerciale della società in quanto carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Negli stessi magazzini, i militari hanno altresì rinvenuto e sottoposto a sequestro 146.000 articoli tra addobbi natalizi, giocattoli, dispositivi medici e prodotti per la cura della persona, privi del marchio della Comunità europea e bollati falsamente come Made in Italy. Tutti i prodotti erano stati importati dalla Cina e avrebbero fruttato guadagni per oltre 200.000 euro.

Il secondo sequestro, eseguito dalla Guardia di finanza di Monza e delle compagnie di Seregno e Seveso, ha riguardato centinaia di capi di abbigliamento, calzature, borselli, profumi e piccoli elettrodomestici che avevano falsi marchi di note case di moda. L’operazione è scattata nei confronti di un commerciante all’ingrosso di Agrate, nei pressi di un centro commerciale a Busnago, anche di un soggetto individuato a seguito del monitoraggio del canale sulla piattaforma Telegram.

Complessivamente, tre persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione. Sequestrati anche oltre 700 marchi contraffatti riproducenti i loghi di vari brand apposti su svariati capi di abbigliamento, calzature e borse, rinvenuti nelle vicinanze di due centri commerciali di Verano Brianza.